İran’ın yaklaşımı değiştirilemez nükleer anlaşmanın korunmasıdır

Bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Paris’in nükleer anlaşmayı korumak için ciddiyet gösterdiğini ve Dışişleri Bakanı Zarif’in Fransa ziyaretinin bölge ve dünya kamuoyu için önemli ve çarpıcı olduğunu belirtti.

İran’ın yaklaşımının nükleer anlaşmayı korumaya yönelik olduğunu ve bu bağlamda sürekli çaba sarfettiklerini kaydeden Ruhani, ‘Tarafların bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi ve Fars Körfezi ile Hürmüz Boğazı dahil tüm uluslararası açık denizlerde gemiciliğin güvenliğinin sağlanması, İran’ın şimdiki müzakerelerde iki ana hedefini oluşturuyor’ diye konuştu.

İran’a karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması ile sonraki görüşmelerin yolunun açılacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Ruhani, ‘AB taahhütlerini ifa edemezse, biz de taahhütlerimizi azaltmaya dair üçüncü adımı atacağız. Nükleer anlaşmanın içeriği değiştirilemezdir ve tüm tarafları, ona bağlı kalmakla mükelleftir’ değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Zarif’in Fransa ziyaretinin olumlu olduğuna dikkati çekerek, ‘Bu ziyaret, İran’ın çıkarlarını korymaay yönelik iradesini ve müzakere ilkesine bağlı olduğunu gözler önüne serdi’ dedi.

İranlı ve Fransız uzmanların sorunların çözümü hakkında iyi bir yol katetiğinin altını çizen Macron, ‘Nükleer anlaşmanın yenilgi ile sonuçlanması, dünya genelinde tüm aşırıcıları sevindirecek. Karşılıklı çıkarların korunması için bir çözüm yolu bulmalı ve bölgede siyasi ve ekonomik sorunların İran’la iş birliği içinde giderilmesine çalışmalyız’ ifadesini kullandı.

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