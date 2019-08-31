Zarif: İstediğimiz herkese petrolümüzü satacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif twitter hesabındaki paylaşımında, 'ABD, savunma araçlarını bizden esirgedi; biz ise füze ürettik ve ABD bundan şikayetçi' diye ifade etti.

Dışişleri Bakanı Zarif, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

'ABD, nükleer yakıtı bizden esirgedi; Kendimiz onu ürettik ve ABD bundan şikayetçi.

ABD halihazırda deniz korsanlığı ve tehditlerle İran'ın eskiden beri olan müşterilerine petrolünü satmayı engellemeye çalışıyor. Dırdır etmeyin Bay Pompeo! Biz istediğimiz herkese ve her bir alıcıya petrolümüzü satacağız.'

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