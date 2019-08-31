Azerbaycan Motokros Yarışmaları'nda İran şampiyon oldu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 24-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ve İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'nı katıldığı Azerbaycan Motokros Yarışmaları'nda İran 9 platformdan yedisinde rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

İran Otomobil ve Motosiklet Yarışları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'dan Cevad Bidi, Mecid Nesirlu, Hamid Şeyh Ahmedi ve Ali Kılıç serbest kategoride ilk dört sırada yer aldı.

250 cc kategorisinde Muhammed Hüseyin Danişpejuh, Peyman Muhammedalizade, Murtaza Tahiri ve Hamid Rahmani, 450 cc kategorisinde de Resul Necefi ilk sıralarda yer almayı başardılar.

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