İran Hazar Denizi'nde askeri tatbikat düzenleyecek

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Dairesi'nde yapılan açıklamaya göre, Ordu Deniz Kuvvetleri Komutanı General Hanzadi, yapılacak askeri tatbikatın 'Hazar Denizinde Kalıcı Güvenlik ve Güç' ismini taşıyacağını ve bu tatbikatın devam etmesinin komşu ülkelerin iş birliği yapmasına bağlı olduğunu bildirdi.

4 gün sürecek tatbikatın kollektif güvenliğin korunması amacıyla düzenleceğine değinen General Hanzadi, 'Güvenliğe ulaşmak için mutlaka kuvvetler ve silahların iyi bir düzeyde ve hazırlıklı olması gerekmektedir' diye konuştu.

'Hazar Denizinde askeri hazırlığımızı koruyamazsak, küresel terör ortaya çıkmaya fırsat bulabilir. Bugün dünya denizlerinin çoğu güvensizlikle baş etmektedir' diyen İranlı general, 'Dolayısıyla kollektif güvenliği elde etmek üzere çok akıllıca bu tatbikatın düzenlenme aşamaları yapılmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Tatbikatın bağımsız olarak düzenleneceğine dikkati çeken Ordu Deniz Kuvvetleri Komutanı General Hanzadi, 'Yakın bir tarihte komşu ülkelerin de Donanmamızla anlaşma sağlayarak, bu tatbikatı onlarla yapmayı umuyoruz' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489