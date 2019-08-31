İran'ın Manikür'ü ABD'de

30 Ağustos'ta ABD'nin Kolorado şehrinde başlayan 46. Telluride Film Festivali, 2 Eylül günü ödüllerin verilmesiyle son bulacak.

Manikür'de cinsiyeti ölümünden sonra tespit edilen ve bunun sonucunda bağnaz köy halkının çok sert tepkiyle karşıladığı bir erkeğin intiharı konu edinmiştir.

Filmde Nima Hasanduht, Mazahir Ramazanpur, Ali Necefi, Behmen Sadık Hasani ve Hamide Berati oyuncu kadrosunda yer aldı.

Filmin yönetmeni ve yapımcısı Arman Feyyaz, yapıtı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Cehalet duvarı ile örülmüş eski inançların 'yaratıcılık' olarak bilinen hayatın en doğan ögesi karşısındaki mücadelesi bu filmde betimlenmiştir. Bilinmeyen cinsiyet, bu duvarın dışında yer alıyor.'

Telluride Film Festivali, Akademi Ödülleri'nden sonra ABD'nin kısa film dalında en saygın festivali sayılmaktadır.

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