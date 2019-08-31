Tahran'ın doğusunda 1.4 ton uyuşturucu ele geçirildi

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Simnan İl Emniyet Müdürü Albay Abdullah Hasani, 'Emniyet Uyuşturucu ile Mücadele Birimi ekiplerinin aylar süren çalışmalarının ardından ülkenin doğu kesimlerinden Simnan'a uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çete tespit edildi' dedi.

Albay Hasani'nin bildirdiğine göre, yapılan operasyonda Peugeot marka bir arabada 68 kilogram morfin ve 123 kilogram afyon, iki diğer binek arabasında ise 1 ton 248 kilogram afyon türü uyuşturucu maddesi ele geçirildi ve 3 zehir taciri yakalandı.

Albay Hasani, başkent Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan ilinde bu yılın ilk üç ayında (21 Mart- 21 Haziran) 4 ton 690 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini ve ele geçirilen uyuşturucu miktarının geçen yılın aynı dönemine göre %265 arttığını sözlerine ekledi.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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