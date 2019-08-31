Nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması için İran'ın taleplerinin karşılanması şart

ABD'nin maksimum baskı politikası ile ilgili soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, 'Son bir yılda dış politikamız çeşitli alanlarda çok aktifti ve bu maksimum baskı politikaskı karşısındaki politikamız, maksimum direniş ve seferberlik olmuştur' diye belirtti.

ABD yetkililerinin İran'a karşı uluslararası birliktelik sağlamasına izin vermediklerine değinen Irakçı, ABD'nin füze meselesi, Yemen, iç konular vb. konuları bahane ederek, İran konusunu BMGK'ye götürmek istemesine rağmen başarısız olduğunu kaydetti.

İran 8 Mayıs'ta kendi haklarına dayanarak, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığının altını çizen Irakçı, 'İran'ın nükleer anlaşmayı tamamen ve eksiksiz olarak uygulaması için petrol satışı ve bankacılık işlemleri gibi İran'ın taleplerinin karşılanması gerekmektedir' dedi.

İran'ın bu anlaşmaya eksiksiz olarak bağlı kalmaya devam etmesi için İran petrolünün satış isteğinin karşılık bulması gerektiğine değinen Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, 'ABD petrolümüzün satışı hakkında biraz esneklik göstermiş ve bu bizim azami direniş politikamızın başarıya ulaştığını gözler önüne seriyor' diye ekledi.

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