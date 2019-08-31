Bazergan sınırından yurda giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısında %46 artış

İrna'ya açıklama yapan Bazergan Sınır Gümrük Kapısı Müdürü Cabir Ekberzade, İran-Türkiye sınırlarında en önemli gümrük kapısı olan ve İran'ın Avrupa'ya açılan kapısı olarak bilinen Bazergan'dan İran'a gelen yabancı ziyaretçi sayısının bu yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %46 artış yaşanarak, 218 bin 342 rakamına yükseldiğini belirtti.

Ekberzade, Bazergan Sınır Kapısı'nda İran'da çıkış yapan ziyaretçi sayısının da 191 bin 203 olduğunu açıkladı

Bu dönemde İran'dan yurt dışına Bazergan Gümrüğü'nden çıkış yapan İranlıların 188 bin 966 olduğunu söyleyen Ekberzade, aynı dönemde İran'a gelen İranlılarının sayısının 189 bin 636 olduğunu bildirdi.

Bazergan Sınır Gümrük Kapısı Müdürü Ekberzade ayrıca yılın ilk beş ayında Bazergan'dan 5431 otobüs ve günde ortalam otobüsün geçiş yaptığını, gümrükten geçiş yapan tır sayısının ise geçen aynı dönemine kıyasla %8 artışla 124 bin olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Öte yandan İran Ekonomi Bakanı Yardımcısı ve İran Gümrükleri Başkaı Mehdi Mir Eşrefi, son 5 y zarfında Bazergan sınır kapısından 2.1 milyar dolar ürün ihracatı gerçekleştiği ve bunun yüzde 80’inin Türkiye’ye yapıldığını bildirdi.

Mir Eşrefi yaptığı açıklamada, Bazergan sınır kapısında iki adet X- Ray aleti kullanımı ile bu sınır kapısının yeniden düzenlenmesine başlanılacağını söyledi.

İran gümrüklerinin tamamını akıllı gümrük haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Mir Eşrefi, akıllı gümrüklerin hayata geçirilmesi ile masrafların ve bürokrasinin azalmasının hedeflendiğini söyledi.

Geçen sene (21 Mart 2018-21 Mart 2019) ihracat rakamının 450 milyar dolar olduğunu ifade eden Mir Eşrefi, bunun 3 milyar dolarlık kısmının Maku Serbest Bölgesinde yapıldığını söyledi.

Beş bin kilometre kare alana sahip olan Makou Serbet Bölgesi, İran’ın en büyük Serbest Bölgesidir, bu bölge Azerbaycan ile 140 km ve Türkiye ile de 130 km ortak sınıra sahiptir.

Bazergan sınır kapısı Gürbulak Sınır Kapısının karşısında yer almaktadır. Bu kapı, İran ve Türkiye arasındaki en büyük sınır kapısıdır.

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