Zarif: Amerika, uluslararası düzeni yok etmeye çalışmaktadır

Zarif, Xinhua ajansına yaptığı açıklamada, Amerika’nın tek yönlü politikaları ile uluslararası düzen ve diğer ülkelere ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Amerikan yönetiminin farklı strateji uyguladığını ve bunun diğer ülkeler ve hatta Amerika için tehlikeli olabileceğini belirten Zarif, o ülkenin yanlış politikalarının diyaloga aykırı olduğunu söyledi.

İran’ın Amerika’nın Hong kong ve Çin’deki müdahalelerine karşı olduğunu ifade eden Zarif, ‘’Biz her zaman karşılıklı algı için diyalogdan yana olduk ve müdahaleci politikaları mahkum ediyoruz. İran kendisi de defalarca bu müdahalece politikaların hedefi olmuştur. ‘’ dedi.

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2012