Garipabadi: UAEK’nın yeni raporu, İran’ın KOEP’e bağlılığını bir kez daha onayladı

Garipabadi yaptığı açıklamada, UAEK Genel Geçici Sekreterinin KOEP ile ilgili raporunun İran’ın uluslararası ilişkilerde çoğulculuğa verdiği önemin ve uluslararası taahhütlerinin bağlılığının delili olduğunu söyledi.

Garipabadi, raporda diğer 15 rapor gibi, İran’ın nükleer faaliyetlerine denetimlerin devam ettiğinin belirtildiğini ifade etti.

Garipabadi, yeni raporda 19 Ağustos tarihine kadar İran’ın yüzde 4.5 zenginleştirilmiş uramyum miktarının 25.1 kg ve toplam zenginleştirme uranyum miktarının 241.6 kg olarak ilan edildiğini ifade etti.

KOEP çerçevesinde İran en fazla 202.8 kg zenginleştirme uranyuma sahip olabilir.

Garipabadi, İran’ın KOEP ile ilgili aldığı kararda ciddi ve azimli olduğunu ve KOEP’in devamı için tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmelerinin temel olduğunu ifade etti.

İran, Amerika’nın KOEP’ten ayrılmasının ve İran aleyhine uyguladığı ambargoların birinci yıldönümünde bazı taahhütlerini diğer tarafların taahhütlerini yerine getirene kadar askıya alacağını söyledi.

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2012