Bazorgan sınırından 21 Mart’tan bu yana 124 bin kamyon geçiş yapmış

Bazorgan sınırı Genel Müdürü Cabir Ekberzade, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu sınır kapısından günlük ortalama 800 kamyon geçtiğini belirterek bu süre zarfında 53 bin 792 kamyonun ülke dışına çıktığını ve bunun geçen seneye göre yüzde 4 artış gösterdiğini söyledi.

Ekberzade, bu kapıdan bu süre zarfında ülkeye giren kamyon sayısının 70 bin 215 kamyon olduğunu ve bir önceki yıla göre yüzde 11 artış gösterdiğini söyledi.

Ekberzade, bu süre içinde ihracatı yapılan ürünlerin tarım, petrokimya, taş ürünleri olduğunu ve ithal ürünlerinin de sanayi makineleri, MDF, boya, muz, kumaş, yedek parça olduğunu söyledi.

İran ve Türkiye arasında Bazorgan, Razi ve Sero sınır kapıları vardır. Bazorgan sınır kapısı iki ülke arasındaki en büyük sınır kapısıdır.

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2012