Mogherini bir kez daha AB’nin KOEP’i desteklediğini bildirdi

Mogherini, Finlandiya’da yaptığı açıklamada, AB’nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın korunması ve onun korunması için her hangi bir uygulamayı desteklediğini söyledi.

Mogherini, ‘’Benim görevim mevcut anlaşmaların tam korunmasıdır fakat KOEP çerçevesinde ve onun tamamlanması için bir şeyler yapılacaksa AB bunları desteklemektedir.’’ dedi.

İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları bugün Finlandiya’da İran nükleer anlaşmasının korunması yollarını incelemek için bir araya geldiler.

İran Mayıs ayında Amerika’nın nükleer anlaşmadan çıkmasının yıldönümünde bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

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2012