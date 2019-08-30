Abe, Ortadoğu’daki gerginliklerin giderilmesi için Ruhani ile görüşeceğini bildirdi

Abe yaptığı açıklamada, Eylül sonunda New York’ta BM Genel Kurul toplantısı esnasında Cumhurbaşkanı Ruhani ile Ortadoğu’daki gerginliklerin azaltılması için görüşmek istediğini söyledi.

Abe, ‘’Ortadoğu barış ve istikrarı direkt olarak Japonya milli menfaatleri ile ilgilidir ve bundan dolayı bölgedeki gerginliklerin azaltılması için en iyi rolü ifa etmek istiyorum. ‘’ dedi.

İhtiyaç duyduğun petrolün büyük kısmını Ortadoğu bölgesinden temin eden Japonya bölge ülkeleri ile geniş ekonomik ilişkiye sahiptir. Ortadoğu bölgesinde bir kriz oluşması durumunda Japonya ekonomisi bir çok sorunla karşı karşıya kalacaktır.

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2012