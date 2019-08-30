İran’ın kutsal kenti Meşhed

Meşhed, tarih boyunca ipekyolu ve baharat yolu gibi kervan yollarının üzerinde bulunduğu için her zaman önemli bir konumda bulunmuş. Ticaretin getirdiği zenginlikle gelişmiş, bu yüzden de yabancı işgal ve saldırılarını sürekli yaşamış. Meşhed'den geçen kervan yolu Hindistan'dan Anadolu'ya ve Türkistan'dan Arap Denizi'ne doğru gider. Meşhed'in ticaret yolu üzerinde bulunmasından başka ikinci önemli özelliği Şii inancının en önemli ziyaret ve hac yeri olması. Şehre geldiğinizde dikkatinizi çekecek ilk şey altın kubbeler ve çok güzel işlenmiş minareler olacaktır.

İmam Rıza a.s Türbesi

Şiilerin 8. İmam’ı olan İmam Rıza a.s Meşhed’de şehit edilip burada defedilmiştir. İmam Rıza türbesi kentin en önemli yeridir ve her sene milyonlarca kili tarafından ziyaret edilmektedir.

Şeyh Bahi Türrbesi

Şah Abbas Sefevi’nin vezirliğini yapan Şeyh Bahai, İran Kültür ve politikasında önemli düşünürlerdendi ve kendisinden onlarca eser mevcuttur.

Abbasgolihan Medresesi

Abbasgolihan Beylerbeyi tarafından 400 sene önce temeli atılan medrese Nevvab Caddesinde yer almaktadır.

Nederşah Türbesi

Avşar Hanedanının kurucusu Naderşah anısına oluşturulan Müze Park 1963 yılından beri faaliyettedir. Müze’de çeşitli dönemlere ait silahlar sergilenmektedir.

Firdevsi Türbesi

İran’ın en önemli şairlerinden vve Şahname’nin yaratıcısı Firdevsi’nin Türbesi Meşhed kentinin 24 km uzağında Tus’ta bulunmaktadır. Türbe bir parkın içinde bulunmakta ve taş süslemeleri ile Şahnameden eserler sergilenmektedir.

Vekilabad Parkı

Meşhed’e 10 km mesafede bulunan Vekilabad Park- Ormanı kentin önemli dinlenme alanlarındandır.

Şandiz Bölgesi

Meşhe kentinin 38 km uzağında bulunan Şandiz bölgesi bağlar, çeşmeler ve güzel doğası ile bölgede görülmeye değer yerlerdendir.

Tarihi Melek Evi

Kaçar Hanedanı döneminde yapılan ve eski İran mimari özelliklerini taşıyan Melek Evinde İran mimarisinin en özgün işlemeleri mevcuttur.

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2012