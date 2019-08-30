İran ve Hindistan Tercihli Ticaret Anlaşması imzalayacak

Hindistan’da yayınlanan Mint Dergisi yayınladığı makalede, İran’ın Hindistan Büyükelçisi Ali Çeginni’nin bu konuyu bildirdiğini ifade etti.

Çegini, bu anlaşmanın iki ülkeye karşılıklı olarak gümrük tarifelerini silmeleri için ve Barter ticaretini uygulamak içi yardım edeceğini belirtti.

İran’ın Hindistan Büyükelçiliği Esğer Omidi de yaptığı açıklamada anlaşma ile ilgili şu ana kadar 4 kez müzakere edildiğini fakat anlaşmanın 2019 sonuna kadar nihaileşmesini umduklarını söyledi.

Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları ve diğer ülkelere İran ile ticaret yapmamalarını istemeleri Hindistan ekonomisini olumsuz etkilemektedir.

İki ülke arasında Tercili Ticaret Anlaşması imzalanması durumunda mevcut gümrük tarifelerinin yüzde 25 ile 45 arasında azalması beklenmekte ve bunun her iki ülke için de yararlı olacağı ifade edilmektedir.

İran ve Hindistan arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında yaklaşık 18 milyar dolar idi.

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2012