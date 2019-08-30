Avrasya Birliği, İran ile Serbest Ticaret uygulamasına vurgu yaptı

İran’ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Senayi ve Avrasya Birliği Başkanı Tigran Sarkisyan yaptıkları görüşmede anlaşmaın uygulanması ile ilgili detaylar hakkında görüştüler.

Serkisyan anlaşmanın onaylanmasının tarihi olay olduğunu belirteek, Avrasya Ekonomik Komisyonunun önceliklerinden birinin İran ile Serbest Ticaret olduğunu söyledi.

Senayi de anlaşmanın İran için çok önemli olduğunu belirterek, bu anlaşmanın İran halkı ve ekonomisi ve Avrasya Birliğinin yararına olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani Haziran ayında Avrasya Birliği ile Serbest Bölge anlaşmasın uygulanma direktifi verdi. Anlaşma Haziran ayı başlarında İslami Şura Meclisi tarafından onaylanmıştı.

Avrasya Ekonomik Birliği 1 Ocak 2015’te Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan’ın katılımıyla faaliyete başladı.

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2012