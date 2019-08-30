30 Ağu 2019 10:39
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News Code 83457844
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Zarif, Moskova’yı ziyaret edecek

Zarif, Moskova’yı ziyaret edecek

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Pazartesi Moskova’yı ziyaret edecektir.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi yaptığı açıklamada, bu konuyu belirtti.

Musevi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zarif’in Pazartesi Moskova’da Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile ikili ilişkiler, nükleer anlaşmanın uygulanmasındaki son gelişmeler ve bölgesel gerginliklerin azaltılması konularında görüşmelerde bulunacağını söyledi.

Zarif geçen hafta Finlandiya, İsveç ve Norveç ziyaretleri sonrası Fransa’da temaslarda bulundu ve bu hafta da Çin, Japonya ve Malezya’yı ziyaret etti.

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2012

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