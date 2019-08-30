Zarif, Moskova’yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi yaptığı açıklamada, bu konuyu belirtti.

Musevi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zarif’in Pazartesi Moskova’da Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile ikili ilişkiler, nükleer anlaşmanın uygulanmasındaki son gelişmeler ve bölgesel gerginliklerin azaltılması konularında görüşmelerde bulunacağını söyledi.

Zarif geçen hafta Finlandiya, İsveç ve Norveç ziyaretleri sonrası Fransa’da temaslarda bulundu ve bu hafta da Çin, Japonya ve Malezya’yı ziyaret etti.

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2012