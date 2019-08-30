İran ve Suriye, ekonomik ilişkilerin gelişme yollarını inceledi

Şam’da temasta bulunan İslami, Hamis ile görüşmesinde iki ülke ekonomik ilişkileri, imzalanan anlaşmaların uygulamasındaki engellerin kaldırılma yolları, Ticaret Odalarının ekonominin gelişmesi yolundaki rollerinin artması ve İran firmalarının Suriye’deki yeniden imarı iştiraki konularını masaya yatırdılar.

İslami Çarşamba günü İran-Suriye Ortak Ticaret Odasının ilk oturumunda bu oturumun önemine değinerek, İran firmalarının bu oturum vesilesi ile birlikte Suriye’deki yatırım fırsatları ile tanışacakları ve Suriye’deki imar faaliyetlerine fiilen katılmalarına imkan sağlanacağını söyledi.

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2012