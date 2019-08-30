30 Ağu 2019 10:26
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News Code 83457824
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İran ve Suriye, ekonomik ilişkilerin gelişme yollarını inceledi

İran ve Suriye, ekonomik ilişkilerin gelişme yollarını inceledi

Tahran, IRNA- İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mohammad İslami ve Suriye Başbakanı İmad Hamis, iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişme yollarını incelediler.

Şam’da temasta bulunan İslami, Hamis ile görüşmesinde iki ülke ekonomik ilişkileri, imzalanan anlaşmaların uygulamasındaki engellerin kaldırılma yolları, Ticaret Odalarının ekonominin gelişmesi yolundaki rollerinin artması ve İran firmalarının Suriye’deki yeniden imarı iştiraki konularını masaya yatırdılar.

İslami Çarşamba günü İran-Suriye Ortak Ticaret Odasının ilk oturumunda bu oturumun önemine değinerek, İran firmalarının bu oturum vesilesi ile birlikte Suriye’deki yatırım fırsatları ile tanışacakları ve Suriye’deki imar faaliyetlerine fiilen katılmalarına imkan sağlanacağını söyledi.

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2012

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