Musevi: Demokrasileri Savunma Vakfı, ekonomik terörizmin destekçisidir

Musevi, bu vakfın İran tarafından yaptırım listesine alınması ile ilgili olarak, İran açısından bu vakfın düşünce kuruluşu olmadığı belki düşünce kuruluşu kisvesinde her gün İran aleyhine ekonomik terörizmi ve Amerikan yönetiminin düşmanca uygulamalarını körüklediğini ve teşvik ettiğini söyledi.

Musevi, kanunlar çerçevesinde bu vakıf ile işbirliği yapan kişilerin listesinin yaptırımlara ilave edileceğini söyledi.

Musevi bu vakfın aslında İran aleyhine uygulanan hasmane tutumların dizayn edildiği yer olduğunu ve Amerikan yönetiminin İran aleyhindeki birçok hasmane tutumunun bu vakıf tarafından planlandığı bilinmekte olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada sözde Demokrasileri Savunma Vakfını yaptırımlar listesine aldığını bildirdi.

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2012