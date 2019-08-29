Zarif, Malezya Başbakanı ile görüştü

Çin ve Japonya temasları sonrası dün akşam Malezya’ya gelen Zarif, bugün Dışişleri Bakanı Seyfettin Bin Abdullah ile görüştükten sonra Başbakan Mahatir Mohammad ile görüştü.

Abdullah, Zarif ile görüşme sonrası Twitter hesabından yaoptığı açıklamada, ‘’İki ülke tüm alanlarda karşılıklı menfaatler için işbirliğini arttırmayı taahhüt etmektedirler.’’ dedi.

Zarif, Malezya’ya girişinde İslam dünyasının ilerlemiş iki ülkesi olan İran ve Malezya’nın bir çok alanda işbirliği imkanı bulunduğunu söyledi.

Başbakan Mahatir Mohammad’in yakın gelecekte Tahran’ı ziyaret edeceğini ifade eden Zarif, Malezya’da çeşitli alanlarda görüşmeleri olacağını söyledi.

Zarif, Pazartesi günü Çin’de Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştükten sonra dün Japonya’da Dışişleri ve Başbakanı ile görüşmelerde bulundu.

Zarif, her iki ülke ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada ziyaretlerinin verimli geçtiğini bildirmişti.

Diğer taraftan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zahareva yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Zarif’in Pazartesi Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile Moskova’da görüşeceğini bildirdi.

Zahareva, görüşmede ikili ilişkilerin yanında nükleer anlaşma ve Fars Körfezindeki son gelişmelerin masaya yatırılacağını söyledi.

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2012