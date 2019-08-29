29 Ağu 2019 13:58
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News Code 83457131
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Avrupa, Amerika’nın İran ile yeni nükleer anlaşma çabalarını eleştirdi

Avrupa, Amerika’nın İran ile yeni nükleer anlaşma çabalarını eleştirdi

Tahran, IRNA- AB Dış Politika Komiseri Federika Mogherini, Amerika’nın İran ile yeni nükleer anlaşma çabalarını eleştirerek, 2015 yılında varılan nükleer anlaşmanın korunmasını istedi.

Mogherini yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasını Tahran ile varılacak güvenlik anlaşmasına kurban edilmemesi gerektiğini söyledi.

Mogherini, ‘’İran nükleer anlaşması çok uluslu bir anlaşmadır ve BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmıştır ve mevcut olan anlaşma korunmalı. ‘’ dedi.

Mogherini, Avrupa’nın nükleer anlaşmayı saygı ile karşılayan her hangi bir plana saygı duyacağını zira Avrupa’nın her zaman bu anlaşmayı destekleme peşinde olduğunu söyledi.

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2012

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