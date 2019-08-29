29 Ağu 2019 11:13
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News Code 83456810
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Zarif: Amerika, müzakere için KOEP’e dönüş biletini almalı

Zarif: Amerika, müzakere için KOEP’e dönüş biletini almalı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın İran ile müzakere etmek istemesi durumunda nükleer anlaşmaya saygı duyması ve Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönüş biletini alması gerektiğini söyledi.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da basın toplantısı düzenleyen Zarif, ‘’Eğer Amerika müzakere istiyorsa ilk olarak 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya saygı duymalı ve uygulamayı taahhüt etmelidir. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Amerika, İran halkı aleyhine ekonomik savaş başlamıştır ve onların bu savaştan ve İran halkı aleyhindeki ekonomik terörizmden vazgeçmedikleri sürece müzakere imkanı yoktur. ‘’ dedi.

İran Dışişleri Bakanı, ‘’ Onlar müzakere masasına dönmek istiyorlarsa almaları gereken bir bilet vardır ve o da KOEP’e riayet etme biletidir. ‘’ dedi.

ABD Başkanı Trump’ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile müzakere istemine değinen Zarif, İran’ın sadece Amerika ile görüşmek istemediğini etkili ve sonuç odaklı görüşmek istediğini söyledi.

Zarif bugün Başbakan Mahatir Mohammad ile görüşecektir.

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2012

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