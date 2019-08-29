Zarif: Amerika, müzakere için KOEP’e dönüş biletini almalı

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da basın toplantısı düzenleyen Zarif, ‘’Eğer Amerika müzakere istiyorsa ilk olarak 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya saygı duymalı ve uygulamayı taahhüt etmelidir. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Amerika, İran halkı aleyhine ekonomik savaş başlamıştır ve onların bu savaştan ve İran halkı aleyhindeki ekonomik terörizmden vazgeçmedikleri sürece müzakere imkanı yoktur. ‘’ dedi.

İran Dışişleri Bakanı, ‘’ Onlar müzakere masasına dönmek istiyorlarsa almaları gereken bir bilet vardır ve o da KOEP’e riayet etme biletidir. ‘’ dedi.

ABD Başkanı Trump’ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile müzakere istemine değinen Zarif, İran’ın sadece Amerika ile görüşmek istemediğini etkili ve sonuç odaklı görüşmek istediğini söyledi.

Zarif bugün Başbakan Mahatir Mohammad ile görüşecektir.

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2012