Suriye ve İran iki ülke arasında ticaret hacminin artmasını istedi

El Halil, İran-Suriye Ortak Ticaret Odasının ilk toplantısında iki ülke ticaret hacminin artması için uzun vadeli stratejilerin belirlenmesine vurgu yaptı.

İki ülke ticaretinin 2015 yılından beri geliştiğini ifade eden El Halil, ticaretin artması ve uygun düzeye ulaşması için daha çok çaba harcanmasını istedi.

İran firmalarının Suriye’nin yeniden imarı çerçevesinde başarılı projeler uygulamalarını temenni eden El Halil, iki taraf arasında ortak firmalar kurulmasını istedi.

İslami de Şam Ekonomik Fuarının önemine değinerek, İranlı firmaların fuar vasıtası ile Suriye’deki yatırım fırsatlarını gördüklerini ve iki ülke ilişkilerinin gelişmesi yollarının açıldığını söyledi.

İslami, ‘’İran, İranlı şirketlerin Suriye’nin yeniden imarındaki ortaklıklarını faaliyetlerinin başlarına almalarını istemektedir. ‘’ dedi.

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2012