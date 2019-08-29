Zarif: İran milleti baskılara boyun eğmez

Zarif, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) İran ve dünyanın büyük güçleri arasında imzalanan bir anlaşma olduğunu, İran’ın anlaşmadan çıkmadığını karşı tarafın davranışlarından dolayı bir sene baskı sonrası bazı taahhütlerini azalttığını söyledi.

Zarif, Amerika’nın KPEP’ten çıktıktan bir sene sonra Avrupa’ya süre verdiğini fakat Avrupa’nın çok ilerleme sağlamadığını buna rağmen İran’ın henüz KOEP çerçevesinde hareket ettiğini söyledi.

İran’ın yabancılara bağlı bir ülke olmadığını ifade eden Zarif, son bir yılda İran’ın en büyük baskılara maruz kaldığını fakat sorunları geride bırakacağını söyledi.

Zarif, Suriye konusuna değinerek, İran-Rusya ve Türkiye’nin Suriye krizinin çözümü, çatışmaların son bulması ve terörizmin kökünün kazınması için başarılı çalışmalar yürüttüğünü fakat bunlara karşın bazı yabancı güçlerin bölgenin istikrarsızlığını istediğini söyledi.

İran’ın öneri ve tutumunun barışçıl olduğunu ifade eden Zarif, mevcut durumda Amerika’nın Fars Körfezi ülkelerine milyarlarca dolar satarak tahrip edici rol üstlendiğini söyledi.

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2012