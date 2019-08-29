General Hatemi: Araştırma uyduları üzerinde çalışmaktayız

Hatemi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bazı batı medyasının İran’ın uygu ve füze faaliyetleri yönündeki sözlerine karşın, ‘’ Savunma Bakanlığı belirlenmiş bir plan çerçevesinde füze ve uydularla ilgili araştırma faaliyetlerini devam etmektedir. Bazıları ne zaman bir konu görürlerse bu onlar için soru işareti oluşuyor fakat bunlar normal çalışmalardır. ‘’ dedi.

Hatemi, bu sene için 4,5 araştırma uydu projeleri olduğunu ifade ederek, uygun zamanda çalışmalarının başarılı şekilde yapılmasını temenni etti.

Hatemi, ‘’Bizim uydu araştırma işlerimiz şeffaf şekilde yapılmaktadır, bu çalışmalar ve araştırmalar ne zaman başarılı sonuçlara ulaşırsa bildirilecektir.’’ dedi.

İran Ulaştırma ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mohammad Cevad Azeri Cehromi de geçen günlerde yaptığı açıklamada Nahit 1 telekomünikasyon uydusunun Savunma Bakanlığına verilmeye ve uzaya fırlatılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Cehromi bu uydunun 2.5 ay uzayda kalacağını ve telekomünikasyon alanındaki çalışmalarının yanında bazı deneyleri de gerçekleştireceğini söyledi.

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2012