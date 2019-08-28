Irakçi: Amerikalılarla müzakeremiz yoktur

İran Televizyonuna açıklamada bulunan Irakçi, ‘’Bizim müzakeremiz, İran’ın belirli olan 11 istediği çerçevesinde ve Avrupalılar iledir.’’ dedi.

Irakçi, ‘’Kapsalı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde İran’ın isteklerinin temini için mali kanal olması gerekir zira tüm faaliyetler mali kanal vasıtası ile olmalıdır. Petrol satışında bizim sözümüz bellidir, biz Avrupalılara petrolü almalarını bunu yapamıyorlarsa satılacak petrol kadar İran’a itibar vermelerini yani İran petrolünü ön alımını gerçekleştirmelerini söyledik. ‘’ dedi.

Irakçi, bu isteğin gerçekleştirme imkanlarını yaratmanın Avrupa üzerinde olduğunu bunun olması durumunda İran’ın KOEP’e devam edebileceğini aksi durumda 10 gün sonra belirtilen yolumuza devam edeceğiz. ‘’ ifadesini kullandı.

Irakçi, İran müzakerelerinin Avrupalılarla olduğunu ve Amerika ile müzakere olmadığını belirterek, hiç bir ülkenin baskı altında müzakere etmediğini zira bu durumda teslim olmuş sayılacağını söyledi.

Irakçi, ‘’Amerika ambargoları kaldırmalı ve KOEP’e dönmelidir ve bu durumda 5+1 çerçevesinde müzakereler gerçekleşir, ambargolar kalkmadan hiçbir müzakere olmayacaktır. ‘’ dedi.

Irakçi, G7 grubu ile yapılan müzakereye değinerek, ‘’Bizim Fransızlara şartımız, Amerikalılarla hiçbir müzakerenin olmaması idi ve Fransızlardan müzakere yerlerinin düzenlenmesinin bile İran ile Amerikalıların görüşmesini engelleyecek şekilde olması garantisini aldık. Bizim müzakere tarafımız Avrupalılar, onlar ya isteklerimizi temin erler veya edemezler.’’ dedi.

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2012