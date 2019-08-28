Zengene: İki sene sonra üretilen Petrokimya ürünlerin değeri 36 milyar dolar olacak

İran Televizyonuna açıklamada bulunan Zengene, ham petrol satışının petrokimya ürünlerin üretimi ile önlenmesinin mümkün olacağını belirterek, Petrokimya ürünlerin üretiminin 5 sene önce 56 milyon ton olduğunu ve bu rakamın iki seneye kadar 100 milyon ton olacağını söyledi.

Zengene, 3. Sıçramada petrokimya ürünlerin üretim miktarının 150 milyon ton olacağını belirterek, üretilen petrolün sadece yüzde 10’unun petrokimya sanayinde kullanıldığını söyledi.

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2012