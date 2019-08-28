Irakçi: İran bölgede nitel ve nicel iktidara ulaşmıştır

Irakçi, İstihbarat ve Dış Güvenlik oturumunda yaptığı açıklamada, ‘’Amerika’nın İran aleyhindeki politikası azami baskı yönündedir ve Amerika bu politika ile İran’ın ya dağılmasını veya Trump’ın şartları çerçevesinde müzakereye dönmesini beklemekte fakat İran’ın bu baskılar karşısındaki tutumu azami direniştir. ‘’ dedi.

Irakçi, Trump’ın yerinde kim olursa olsun nükleer anlaşmadan çıkmak isteyeceğini ifade ederek, Amerika’nın nükleer anlaşmayı imzalayarak kendisine istenilen sonuca ulaştırmadığını ve İran’ı bölgede nitel ve nicel iktidara ulaştığını söyledi.

İran’ın Amerika’nın nükleer anlaşmadan çıkması karşısındaki tutumunun bir sennne stratejik sabır olduğunu ifade eden Irakçi, Amerika’nın İran petrol satışını sıfırlama kararı aldığından beri, İran’ın da politikasını değiştirdiğini söyledi.

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2012