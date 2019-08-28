Zarif’in Malezya ziyareti başladı

Malezya Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin karşıladığı Zarif, Başbakan Mahatir Mohammad ve Dışişleri Bakanı Seyfettin Abdullah ile görüşecektir.

Zarif, Pazartesi günü Çin’de Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştükten sonra dün Japonya’da Dışişleri ve Başbakanı ile görüşmelerde bulundu.

Zarif, her iki ülke ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada ziyaretlerinin verimli geçtiğini bildirmişti.

Diğer taraftan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zahareva yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Zarif’in Pazartesi Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile Moskova’da görüşeceğini bildirdi.

Zahareva, görüşmede ikili ilişkilerin yanında nükleer anlaşma ve Fars Körfezindeki son gelişmelerin masaya yatırılacağını söyledi.

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2012