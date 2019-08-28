Saray'da Sınır Güvenliği Toplantısı

IHA’nın bildirdiğine göre, Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydınbaşkanlığındaki Türk heyeti, İran Hudut Makamları ile sınır görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk heyeti, sınır güvenliği toplantısına katılmak üzere Kapıköy Sınır Kapısı’ndan ilçeye gelen İran’ın Hoy şehri Hudut komiseri ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Daha sonra Kaymakamlığa geçen heyet, düzenlenen toplantıda, güncel sınır sorunları ve çözümleri görüşülerek müşterek mutabakat imzalandı.
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2012
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