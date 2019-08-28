Yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik miktarı 3.5 milyar KW saati geçti

İran Enerji Bakanlığı İnternet sitesinde yapılan açıklamada bu miktar elektriğin yenilenebilir enerjilerden üretilmesinin bir milyar metre küp fosil yakıtların kullanımına engel olarak çevre kirliliğinin önlenmesinde önemli etken olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu miktar elektriğin kullanılabilir enerjilerden üretilmesinin ayrıca 785 milyon litre su tüketiminin de önüne geçtiği ifade edildi.

Halı hazırda İran’da 380 megawatt kullanılabilir enerji santrali yapım aşamasındadır. Mevcut kullanılabilir enerji kapasitesi 761 magawatt olmakta ve şu ana kadar 115 yenilebilir enerji santrali İran’da yapılmış ve 32 santral yapım aşamasındadır.

Yenilenebilir enerji santralleri sayesinde ülkede direkt ve endirekt olarak 42 bin 300 kişiye istihdam sağlanmıştır.

İran’daki yenilenebilir enerji santrallerinin yüzde 45’ı güneş enerjisi, yüzde 40’ı rüzgar, yüzde 12’de küçük su santrallerindendir.

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2012