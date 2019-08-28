28 Ağu 2019 19:08
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News Code 83456174
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Rabii: Diplomasiyi bir kenara bırakmayız

Rabii: Diplomasiyi bir kenara bırakmayız

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, Amerika Cumhurbaşkanının güvenilmez olduğunu belirterek, ‘’Biz diplomasiyi bir kanara bırakamayız ve eşit şartlarda diplomasiyi takip ediyoruz. ‘’ dedi.

Rabii yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı tarafından Amerikalılara belirlenen şartlara değinerek, ‘’Trump’ın kişilik özellikleri göz önünde alındığında kendisine güvenmiyoruz. Fakat hiçbir zaman diplomasiyi bir kenara bırakmayız ve eşit şartlarda diplomasiyi takip ederiz. ‘’ dedi.

Amerika’nın şartları bozduğunu ifade eden Rabii, ‘’Bizim başından beri ifade ettiğimiz şey Amerika’nın şartları bozması ve kendisin de ilk şartlara dönmesiydi. Biz bundan sonra karar alacağımızı söyledik. Gerçi döndüğü zamanda başka kararlar alması mümkündür. ‘’ dedi.

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2012

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