Rabii: Diplomasiyi bir kenara bırakmayız

Rabii yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı tarafından Amerikalılara belirlenen şartlara değinerek, ‘’Trump’ın kişilik özellikleri göz önünde alındığında kendisine güvenmiyoruz. Fakat hiçbir zaman diplomasiyi bir kenara bırakmayız ve eşit şartlarda diplomasiyi takip ederiz. ‘’ dedi.

Amerika’nın şartları bozduğunu ifade eden Rabii, ‘’Bizim başından beri ifade ettiğimiz şey Amerika’nın şartları bozması ve kendisin de ilk şartlara dönmesiydi. Biz bundan sonra karar alacağımızı söyledik. Gerçi döndüğü zamanda başka kararlar alması mümkündür. ‘’ dedi.

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2012