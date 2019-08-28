İran filmi 'Yavaş Yavaş Ölüm', Rusya Avrasya Film Festivalinin en iyi film ödülünü aldı

Amin Sehrayi’nin yönettiği ‘Yavaş Yavaş Ölüm’ isimli kısa film, Rusya'da düzenlenen Avrasya Film Festivali'nin en iyi film ödülünü kazanarak, 15 dakikadan az süreli filmler, kısa senaryo, belgesel ve sinema bölümleri arasında Ayın En İyi Filmi olarak seçildi.

Rusya Avrasya Film Festivali, bağımsız film yapımcıları için düzenlenen bir festivaldir.

‘Yavaş Yavaş Ölüm’, 5-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 42. ABD California Mill Valley Film Festivali'nde de seyirci ile buluşacak.

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