5 Eylül'de başlayacak Dünya Basketbol Kupası'na 32 ülke, 5'er oluşan 4 takımda yarışacak.

Bu raporda yer alan İranlı yıldızlardan bahsedilirken, Hamed Haddadi'den övgü ile bahsedildi.

İran Basketbol Milli Takımı üç kez Dünya Basketbol Kupası'na katıldı. İran'ın üç kez Dünya Basketbol Kupası'na katılmasının asıl sebebi Hamid Hadaddır.

Hamid Haddadi, 2007 Asya Basketbol Şampiyonası'nda 13.4 puan ve 9.6 ribaund ile şampiyonluğa ulaştı ve 2008 Asya Olimpiyat Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Haddadi ayrıca başka oyunlarda İran'ın yıldızı olarak, ülkesinin basketbol başarısında belirleyici bir rol oynadı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish



**9406**9489