İran kısırlığın tedavisi ve kök hücreler gibi alanlarda eşsiz konumda

20. Uluslararası Ruyan Kongresi'nin açılış töreninde konuşan Abdülhüseyin Şahverdi, bu konumun sonucunda tedavi protokolleri ile tedavisi zor hastalıkların tedavisi konusunda gerekli bilgi ve bilimin yakalandığını belirtti.

Dünya genelinde uluslararası ortak iş birliği ve bilimsel programların hastalıkların tedavisi ve tıp biliminin gelişmesinde önemli bir faktör olduğuna dikkati çeken Şahverdi, 'İran bilim camiası ile araştırmacılarımızın dünya toplumu ile iletişimi, bu uluslararası iş birliği sayesinde mümkün olmuştur' diye vurguladı.

Bu tür bilimsel kongrelerin düzenlenmesinin İranlı üstün yetenekli araştırmacıların dünya bilim toplumuna tanıtılmasında önemli bir rol üstlendiğini aktaran Şahverdi, kongrenin 30 Ağustos'a kadar süreceğini sözlerine ekledi.

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