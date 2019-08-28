61. Uluslararası Şam Fuarı'na İran'dan 100 firma katılacak

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA muhabirine başkent Tahran'da açıklamalarda bulunan İran Uluslararası Fuarlar Şirketi Genel Müdürü Behmen Hüseyinzade, '61. Uluslararası Şam Fuarı'nın düzenlenmesi, Suriye hükümetinin güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. Batı'nın Suriye'ye dayattığı yaptırımlara rağmen bu fuarın düzenlenmesi, ülkede krizin atlatıldığına işaret' diye konuştu.

İran'ın inşaat başta olmak üzere bütün ekonomik ve ticari alanlarda Suriye'de yatırım yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Hüseyinzade, 'Bu fuarın düzenlenmesi, ili ülke arasındaki ticaretin artmasında etkili olabilir. Ayrıca fuar, şirketlerimizin imkan ve kapasitelerini tanıtma görevi taşıyor ve Suriye'ye karşı uygulanan yaptırımlara karşı koymak için katkıda bulunabilir' ifadesini kullandı.

Hüseyinzade ayrıca Tahran-Şam iş birliğinin Batı'nın İran ve Suriye'ye yönelik uyguladığı ambargonun zayıflatılmasında olumlu rol oynayabileceğini ve Şam fuarında 100 İran firmasının aktif olarak varlık göstereceğini belirtti.

Bugün 100 bin metrekarelik alanda faaliyete başlayan ve 38 ülkeden 500'den fazla şirketin katıldığı 61. Uluslararası Şam Fuarı, 5 Eylül'e kadar sürecek.

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