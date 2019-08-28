Zarif: Gerilim istemiyoruz

Bugün Japonya'da Başbakan Abe Şinzo ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'İran, Japonya'nın başta Ortadoğu olmak üzere bölgede gerilim ve tansiyonun düşürülmesi yönündeki çaba ve rolünü destekliyor' dedi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo da bu görüşmede yaptığı açıklamada, ülkesinin bölgede tansiyonun düşmesi için sürekli çaba sarfettiğini ve bu diplomatik girişimi sürdüreceğini açıkladı.

Abe Şinzo ayrıca ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen İran'ı bu anlaşmada kalmaya çağırdı.

Dün Japonya'ya giden Zarif, bu sabah Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile görüşerek ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı.

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