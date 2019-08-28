Cumhurbaşkanı Ruhani: Dünya ile konuşmalı ve iletişim kurmalıyız

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devlet Haftası'nı tebrik ederek, hükümetin diplomatik faaliyetlerinin İran hükümetinin halka sunduğu hizmetlerin büyük bir bölümünü kapsadığını kaydetti.

Ruhani, 'Dışişleri Bakanımız dünyanın çeşitli ülke ve bölgelerine gidiyor ve istişare ve diyalog kuruyor. Zarif'in bir haftada 2 kez Fransa'yı ziyaret etmesi, halka hizmet eden hükümetin halkın çıkarlarının elde edilmesi için olağanüstü çaba gösterdiği anlamına geliyor' dedi.

Ülke gücünün asıl kaynağının iç kapasitelerde yattığına değinen Ruhani, 'Tabi, bu dış kapasitelere göz yummamız ve diğer ülkelerle iletişim kurmayarak iş birliği yapmamamız anlamına gelmiyor' diye konuştu.

İran'ın düşmanlık besleyen ülkeler dışında bütün ülkelerle iletişim ve iş birliğinden yana olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'İhracatımız artmakta ve bilim ile teknolojide büyüme kaydetmişiz. Dünya ile iyi iletişimdeyiz ve ülke gençleri yurt dışındaki üniversitelerde eğitim görüyor. Bütün bunların hepsi, dünya ile iletişim ve iş birliği anlamı taşıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani sözlerini şöyle sonlandırdı:

'İç gücü kullanmak ve dünya ile iş birliği yapmak, birbirinin tamamlayıcısıdır. Bugün tüm müslüman, komşu ve bizimle aynı görüşü paylaşan ülkelerin kapasitelerinden milli menfaatlerimizi sağlamak üzere yararlanmalıyız.'

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