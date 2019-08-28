İran’ın Bilesuvar gümrüğünden ihracat %27 arttı

Erdebil Yol ve Karayolu Taşmıcılığı Genel Müdürü Rahmeti, bu dönemde 175 bin 141 ton malın Bilesuvar sınırından ihrac edildiğini belirterek, ihracat rakamının geçen yılın aynı dönemine göre %27 arttığını kaydetti.

Erdebilli yetkili, ihraç edilen ürünlerin çini, cam, profiller, tuz, bitüm ve demir gibi ürünlerden oluştuğunu ve bunların 7 bin tırla Azerbaycan, Rusya, Gürcistan ve Kafkasya'ya ihraç edildiğini aktardı.

Rahmeti, Bilesuvar Gümrük Kapısı'nı ülkenin en iyi beş gümrük kapısınından biri olarak nitelendirdi.

Şehir, Erdebil ilinin kuzeyinde, Azerbaycan sınırında Bilesuvar ilinin merkezinde yer almaktadır.

Bilesuvar İran'da bir şehir. İran edebiyatında buna çeşitli sıfatlar denir: daima güneşli bir şehir, yeşil bozkırlar ve üretken alanların yanı sıra Azerbaycan ve Kafkasya'ya açılan bir kapı. Şehir, Erdebil ilinin kuzeyinde, Bilesuvar ilinin merkezinde yer almaktadır. Bilesuvara'nın iklimi kışın ılıman ve nemli, yazın ise yeterince sıcaktır. Bilesuvar sakinleri öncelikle tarımla uğraşırlar ve gümrük yoluyla ticaret yaparlar. Bilesuvar’ın 2006 yılı resmi nüfusu 14.027 kişi ve 3.251 hanedir.



Şehir bu ülkeye açılan bir sınır kapısına sahiptir. Kentin eski adı Hazar Gölü'ne yakınlığından dolayı ılıman bir iklime sahiptir. Nüfusun çoğunluğunu Türklerden oluşturur.

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