28 Ağu 2019 11:58
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Tebriz'de otomotiv ve taşımacılık alanında iki fuar faaliyete başladı

Tebriz'de otomotiv ve taşımacılık alanında iki fuar faaliyete başladı

Tebriz, İRNA- 23. Uluslararsı Tebriz Otomotiv ve Yedek Parçaları Fuarı ile 16. Uluslararası Taşımcılık Sanayi ve Transit Hizmetleri Fuarı, Tebriz Uluslararsı Fuarlar Merkezi'nde faaliyete başladı.

Türkiye, Almanya, Polonya, Çin, Güney Kore, Tayvan, Japonya ve İran’dan Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan Tahran, Rezevi Horasan, İsfahan, Simnan, Elburz, Yezd, Zencan ve Mazenderan ilinden iş adamları ve firmalar bu fuarlara katıldı.

23. Uluslararsı Tebriz Otomotiv ve Yedek Parçaları Fuarı ile 16. Uluslararası Taşımcılık Sanayi ve Transit Hizmetleri Fuarı, 28-30 Eylül tarihleri arasında Tebriz Uluslararası Fuarlar Merkezi'nin Pervin Etesami ve Şehriyar salonlarında düzenlenmektedir.

Bu iki fuarda hafif ve ağır taşıt yedek parçaları, onarım makineleri, diyag, motor yağı çeşitleri, filtre, araba farı, batarya, piston, otomobil elektrik ve güvenlik sistemleri, tutkal, otomobil radyatörü, ve alaşımlı çelik türleri sergileniyor.

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