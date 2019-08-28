28 Ağu 2019 10:35
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İran'ın katılımıyla Çin Deniz İpek Yolu Fuarı düzenlendi

İran'ın katılımıyla Çin Deniz İpek Yolu Fuarı düzenlendi

Pekin, IRNA- Çin'de 'Üst Düzey İş Birliği-Kaliteli Kalkınma' sloganıyla düzenlenen Uluslararası 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu Fuarı'na İran'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke katıldı.

İran'ın Guangzhou Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Guangzhou'da düzenlenen ve 'Üst Düzey İş Birliği-Kaliteli Kalkınma' sloganını taşıdığı Uluslararası 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu Fuarı'na İran'ın da aralarında bulunduğu 92 ülkeden 3500 firma katıldı.

Fuarın açılışına Guangdong Valisi, Guangzhou Belediye Başkanı, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Kurulu Başkan Yardımcısı, iş adamları ve özel sektörü girişimcileri katıldı.

Güzel bir görünümü olan fuardaki İran standında halı, el sanatları, safran, fıstık ve hurma gibi İran'a özgü ürünler sergilendi ve ziyaretçilerin beğenisini topladı.

110 milyon nüfuslu Guangdong eyaleti, 950 milyar dolar dış ticareti ile Çin'in en zengin eyaleti ve Çin'in güney bölgesinin ticaret merkezi olarak biliniyor.

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