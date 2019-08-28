28 Ağu 2019 10:18
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News Code 83455016
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Dışişleri Bakanı Zarif Japonya ziyaretini değerlendirdi;

Fars Körfezi'nde gerilimin düşmesi hakkında yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik

Fars Körfezi'nde gerilimin düşmesi hakkında yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, twitter hesabından Japonca yayınladığı mesajında, 'Japonya'da iyi ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Fars Körfezi'nde tansiyonun düşmesi ve nükleer anlaşmanın çıkarlarının İran halkı için temini hakkında yapıcı görüşmeler geçirdik' diye yazdı.

Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklmaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Zarif, bu ülke üst düzey yetkilileri ile görüşmesinden sonra twitter hesabından Japonca yayınladığı açıklamasında, 'Japonya'da Asya turumun ikinci ayağındayım' dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı ve Başbakanı ile görüştüşüne işaret eden Zarif, 'Japonya'da iyi ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Fars Körfezi'nde tansiyonun düşmesi ve nükleer anlaşmanın çıkarlarının İran halkı için temini hakkında yapıcı görüşmeler geçirdik. Sonraki programımız Malezya'da diplomatik yenikiğe devam' diye ekledi.

Dışişleri Bakanı iki gün önce Çin'de bu ülke yetkilileri ile görüşmesinin ardından dün akşam Japonya'ya hareket etmiş ve yetkililerle bir araya gelmişti.

Zarif dün de Çin ziyaretinden sonra Çince twitter hesabından paylaştığı mesajında, Pekin ziyaretini olumlu olarak değerlendirmişti.

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