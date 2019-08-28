Fars Körfezi'nde gerilimin düşmesi hakkında yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik

Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklmaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Japonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Zarif, bu ülke üst düzey yetkilileri ile görüşmesinden sonra twitter hesabından Japonca yayınladığı açıklamasında, 'Japonya'da Asya turumun ikinci ayağındayım' dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı ve Başbakanı ile görüştüşüne işaret eden Zarif, 'Japonya'da iyi ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Fars Körfezi'nde tansiyonun düşmesi ve nükleer anlaşmanın çıkarlarının İran halkı için temini hakkında yapıcı görüşmeler geçirdik. Sonraki programımız Malezya'da diplomatik yenikiğe devam' diye ekledi.

Dışişleri Bakanı iki gün önce Çin'de bu ülke yetkilileri ile görüşmesinin ardından dün akşam Japonya'ya hareket etmiş ve yetkililerle bir araya gelmişti.

Zarif dün de Çin ziyaretinden sonra Çince twitter hesabından paylaştığı mesajında, Pekin ziyaretini olumlu olarak değerlendirmişti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489