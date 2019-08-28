Çin nükleer anlaşmanın korunmasına yönelik tüm çabaları destekliyor

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin'in savaş ve çatışmanın çözüm yolu olmadığını ve diyalog ve görüşmenin doğru yol olduğunu her daim vurguladığını bildirdi.

İran nükleer meselesi hakkında diyalogla gerilimin düşmesinden yana olduklarına işaret eden Sözcü, ülkesinin nükleer anlaşmanın kurtarılması için elinden geleni yaptığını söyledi.

Sözcü ayrıca Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin iki gün önce Pekin'de görüştüğü İranlı mevkidaşı Zarif ile Çin'in duruş ve görüşünü kendisi ile paylaştığını açıkladı.

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