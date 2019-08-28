İran ilaç üretiminde dünya yedincisi

İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Bilimleri Bakan Yardımcısı Rıza Melikzade, İran'ın batısında yer alan Kirmanşah kentinde düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, 'İlaç ve sağlık bilimleri kaynaklarına dayandırılma konusunda da bölge birincisi olduk. Bilim alanında iyi bir konumdayız ve konumumuzu daha da güçlendirmeye çalışıyoruz' diye konuştu.

İran'da bilim bütçesinin dünya standartlarına karşın çok az olduğunun altını çizen Melikzade, 'Buna rağmen üniversite öğretim görevlileri ve öğrenciler bu eksikliği gidermeye çalışmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığın iyileştirilmesi için dünya ülkelerine ileri teknoloji kullanımını tavsiye ettiğini açıklayan İranlı yetkili, 'Dünya genelinde birçok bilimsel kazanım, uluslararası iş birliği ile mümkün kılınıyor' diye ekledi.

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