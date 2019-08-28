Zarif, Japonya Başbakanı ile görüştü

Görüşmede ikili ilişkilerle nükleer anlaşmada son gelişmeler, diplomatik hareketlilik, bölgesel ve uluslararası konular ile Fars Körfezi ve Ortadoğu bölgesindeki gelişmeler gündeme geldi.

Zarif'in Fransa'da G-7 Zirvesine katıldıktan sonra yapılan Japonya ziyareti dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Zarif, dün Japonya’nın Yukuhama kentine giderek Japon meslektaşı Kono Taro ile bir araya geldi.

Zarif ayrıca iki gün önce Çinli mekvidaşı Wang Yi'nin daveti üzerine Çin'e giti ve Yi ile ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri masaya yatırdı.

Zarif, Asya ülkelerini ziyaretleri çerçevesinde yarın Malezya’da temaslarda bulunacaktır.

Çin ve Japonya İran'ın ticaret ortakları ve petrolünün geleneksel alıcıları arasında yer alıyor.

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