İran-Japonya arasında Özel Mali Mekanizma hayata geçirilecek

İran’ın Japonya Büyükelçisi Morteza Rahmani Movahhad, IRNA’ya yaptığı açıklamada, iki ülke ticaretinin Amerika’nın ekonomik teröründen etkilendiğini ve İran beklentisinin Japonya’nın Amerika’ya aldırmadan iki ülke ilişkilerinin gelişmesi yönünde adım atması olduğunu söyledi.

Japonya’dan ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesini beklemenin BM Güvenlik Konseyinin 2231 nolu kararı ve devletlerin uluslararası taahhütlerine bağlılıkları ilkesi çerçevesinde olduğunu ifade eden Movahhad, Japon Başbakanı Abe’nin son aylarda Tahran’a yaptığı ziyaretin tarihi bir ziyaret olduğunu ve bu ziyaretinin iki ülkenin ikili, bölgesel ve uluslararası ilişkilerinde bir başlangıç olduğunu söyledi.

Ziyaretinin amaçlarından birinin bölgede gerginliklerin azaltılması olduğunu ifade eden Movahhad, bundan dolayı iki ülkenin bir biri ile işbirliği yapması için karar aldıklarını söyledi.

İki ülkenin tarihi ve dostane ilişkilere sahip olduklarını ifade eden Mvahhad mevcut şartlarda siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin artması için çeşitli yolları olduğunu söyledi.

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2012