Son 5 ayda Bazergan sırından 2.1 milyar dolar ihracat gerçekleşmiştir

Mir Eşrefi yaptığı açıklamada, Bazergan sınır kapısında iki adet X- Ray aleti kullanımı ile bu sınır kapısının yeniden düzenlenmesine başlanılacağını söyledi.

İran gümrüklerinin tamamını akıllı gümrük haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Mir Eşrefi, akıllı gümrüklerin hayata geçirilmesi ile masrafların ve bürokrasinin azalmasının hedeflendiğini söyledi.

Geçen sene (21 Mart 2018-21 Mart 2019) ihracat rakamının 450 milyar dolar olduğunu ifade eden Mir Eşrefi, bunun 3 milyar dolarlık kısmının Maku Serbest Bölgesinde yapıldığını söyledi.

Beş bin kilometre kare alana sahip olan Makou Serbet Bölgesi, İran’ın en büyük Serbest Bölgesidir, bu bölge Azerbaycan ile 140 km ve Türkiye ile de 130 km ortak sınıra sahiptir.

Bazergan sınır kapısı Gürbulak Sınır Kapısının karşısında yer almaktadır. Bu kapı, İran ve Türkiye arasındaki en büyük sınır kapısıdır.

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2012