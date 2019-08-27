27 Ağu 2019 19:56
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İran ve Japonya Dışişleri Bakanları görüştü

İran ve Japonya Dışişleri Bakanları görüştü

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Japonya’nın Yukuhama kentinde Japon meslektaşı Kono Taro ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerdeki son gelişmeler, Kapsamlı Otak Eylem Planının (KOEP) uygulanmasındaki son gelişmeler ve diplomatik hareketlilik, en önemli bölgesel ve uluslararası konular, Fars Körfezi ve Ortadoğu bölgesindeki gelişmeler gündeme geldi.

Japon Dışişleri Bakanı Kono Taro görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Tokyo’nıun tutumunun KOEP’e destek yönünde olduğunu söyledi.

Karo iki ülkenin tarihi ve dostane ilişkilerine değinerek, görüşmede iki ülke arasında yakın irtibatın korunmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Zarif, Japon ziyareti öncesinde Çin’de o ülkenin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya gelmişti.

Zarif, Asya ülkelerini ziyaretleri çerçevesinde yarın Malezya’da temaslarda bulunacaktır.

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2012

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