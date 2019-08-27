İran'ın Mobin isimli yeni insansız hava aracı Rusya'da görücüye çıktı

İran'ın da aralarında bulunduğu 17 ülkenin katılımıyla bugün Rusya'nın Zhukovski şehrinde faaliyete başlayan ve 5 güren sürecek MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na İran yapımı Mobin İnsan Hava Aracı damga vurdu.

İran Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mobin İHA'sının 3 metre uzunluğunda, 670 kg ağırlığında olduğu ve 120 kilograma kadar silah ve gerekli ekipmanları taşıma kapasitesine sahip olduğunu aktarıldı.

Mobin ayrıca 45 dakika sürekli olarak saatte 900 km uçuş yapma, alçak uçuş yapabilme ve radara yakalanmama olanaklarını barındırıyor.

MAKS-2019 Uluslararası Rusya Havacılık ve Uzay Fuarı'nı ziyaret eden İran Savunma Bakan Yardımcısı ve Havacılık ve Uzay Kurumu Başkanı, 'İran, talep görülen ülkelere uzay ekipman ve cihazlarını ihraç etmeye hazır' dedi.

Moskova'da İrna muhabirine konuşan İran Savunma Bakan Yardımcısı ve Havacılık ve Uzay Kurumu Başkanı Amiral Abdülkerim Benitorofi, 'Rusya'ya getirdiğimiz ürünlerin hepsinin ihracat ruhsatı var. Biz dost ülkelere bu tür ürünlerimizi ihraç etmek ve ihracat gücümüzü göstermek istiyoruz' diye bildirdi.

İran'ın çeşitli alanlarda ihracat için çok sayıda ürüne sahip olduğunun altını çizen AMİRAL Benitorofi, 'Burada sadece ihracat imkanı bulunan ürünlerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz' diye konuştu.

Rusya, Çin ve başta müslüman ülkeler olmak üzere diğer dost ülke yetkilileriyle bu konuyu görüşmeye devam ettiklerine dikkati çeken İranlı askeri yetkili, 'İran standında bu yıl eğitim amaçlı jet, yakın ve uzak uçuşlu İHA'lar ve uçak motorlarından örnekleri sergiledik' değerlendirmesine yer verdi.

İran'ın bu tür fuarlarda daha önce başka ülkelerin ürünlerini aldığına işaret eden Benitorofi, 'Bize göre bu tür erkinliklerde yer almak, uzmanlar ve görüş sahibi kişilerin iletişim sağlaması için elverişli bir fırsattır' diye ekledi.

Benitorofi fuar sırasında Rus diğer ülke mevkidaşlarıyla da bir araya gelecek.

MAKS-2019 Uluslararası Rusya Havacılık ve Uzay Fuarı, 26-31 Ağustos tarihleri arasında Moskova çevresindeki Zhukovsky şehrinde düzenlenmektedir.

Bu yılki fuara İran İslam Cumhuriyeti'nden şirketler dahil 340 şirket ve firma katılarak, havacılık ve uzay alanındaki son kazanımlarını görücüye çıkaracak.

MAKS-2017 Fuarı'nda İran'ın fuardaki standında 15'ten fazla bilim temelli şirket, son kazanımlarını ziyaretçilerin beğenisine sunmuştu.

İlk kez 1993 yılında düzenlenen fuar, 2 yılda bir Moskova’nın yakınındaki Jukovskiy Havalimanı’nda düzenleniyor.

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