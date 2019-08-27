İranlı moda tasarımcıları Türkiye 2019 Muhafazakar Giyim Fuarı'na katıldı

İran'ın da aralarında bulunduğu 30'da fazla ülkenin katılımıyla 22-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy'de düzenlenen Türkiye 2019 Muhafazakar Giyim Fuarı'na İran'dan birçok moda tasarımcısı katılarak, İran ve İslam kültüründen esinlenen tasarımlarını görücüye çıkardı.

AA'da yayınlanan habere göre, fuara İran'dan İslami ve muhafazakar elbise sektöründe faaliyet gösteren tasarımcılar katılarak, İran-İslam kültür ve medeniyetini tanıtmanın yanı sıra, kültürel iş birliğinin de önemli olduğuna dikkat çekti.

Fuara katılanlardan Sanaz Müslümi, İran ve Türkiye'nin kültürel benzerliklerine değinerek, 'İki ülke halkının tercih ettiği elbiseler birbirine çok benzerlik taşıyor. Bu, İslam'dan kaynaklanmaktadır' dedi.

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